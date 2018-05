Tillmanni sõnul võimaldab lastefondi poolt eraldatud raha osta 3 ravidoosi, millest jätkub tüdrukule järgnevaks pooleteiseks kuuks. “Loodame, et selle aja jooksul jõuab Eesti haigekassa teha otsuse selle ravimi edasise kompenseerimise kohta,” avaldab ta lootust.

Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku juhataja Vallo Tillmann soovib tunnustada lastefondi nõukogu operatiivset ja kiiret reageerimist lastekliiniku abipalvele aidata osta tüdrukule hädavajaliku ravimit, mille järgmist doosi vajab ta juba uue nädala alguses. “Teha selline otsus 24 tunni jooksul on hea näide Lastefondist kui organisatsioonist, mille ülesehitus, juhtumis- ja otsustamisahelad võimaldavad teha erakorralistes olukordades kiireid otsuseid,” toob ta välja.

Kolmapäeval saatis TÜ kliinikumi lastefond välja erakorralise palve, et koguda annetusi haruldase verehaigusega tüdrukule tavapärase elu jätkamiseks vajaliku kallihinnalise ravimi kompenseerimiseks. Käesolevaks hetkeks on kogunenud lapse toetuseks ligi 22 000 eurot ehk peaaegu 45% vajalikust summast.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves avaldab tänu kõigile annetajatele, kelle abiga on kahe ööpäeva jooksul kogunenud kokku ligi 22 000 eurot. "Tänaseks kogunenud annetussumma katab ära peaaegu poole ravimikuludest, mida tüdruk pooleteise kuu jooksul vajab," nendib ta. Ka Ilves loodab südamest, et aja jooksul, mil laps saab ravi tänu headele annetajatele, selgub Eesti Haigekassa positiivne otsus ravimi erandkorras kompenseerimiseks. “Senikaua kutsume aga võimaluse korral häid inimesi ajutiselt lapse ravi toetama,” palub ta.

17-aastasel tüdrukul diagnoositi 2011. aasta sügisel idiopaatiline aplastiline aneemia, mis on haigus, mille puhul toodab luuüdi liiga vähe erinevat tüüpi vererakke. Vereanalüüsidest selgus, et lapsel oli madal nii trombotsüütide, hemoglobiini kui ka leukotsüütide tase. Immuunsupressiivse raviga haigus stabiliseerus.

Kolm aastat hiljem avastati lapsel aga lisaks paroksüsmaalne öine hemoglobinuuria, mille puhul punavererakud ehk erütrotsüüdid lõhustuvad ja tekib hemolüüs.

Et hoida ära hemolüüs ehk punarakkude lõhustumine ja selle kaudu tromboos vajab tüdruk ravimit nimega Eculizumab. Ravim ei kuulu Eesti haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirja ning ühe kuu ravi Eculizumabiga maksab 27 600 eurot. Lastefond palub annetajate abi, et toetada ravimi ostu pooleteise kuu vältel, mil selgub lahendus, kuidas lapsele eluks vajalikku ravimit kompenseerida. Pooleteise kuu jooksul vajab tüdruk 3 doosi, mille kogumaksumus on 49 680 eurot.

Last on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgituseks „17-aastane tüdruk“:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384