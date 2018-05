1. Sa kreemitad nägu nii, et kreem satub silma. Näokreemides sisalduv retinool, salitsüülhape ja glükoolhape mõjuvad nahale hästi, kuid silmaümbrusesse sattudes võivad tekitada silmade ärritust. Selle leevendamiseks hakkad sa tõenäoliselt silmi hõõruma, mis omakorda põhjustab kotte silmade all.

2. Sa ei puhasta nägu korralikult. Üks levinumaid põhjuseid, miks silmade alla kotid tekivad, on see, et näopuhastusvahendit, šampooni või palsamit ei pesta silmalaugudelt korralikult maha. Ka võib silmi ärritada ripsmetušši, lauvärvide ja silmameigieemaldaja kasutamine.