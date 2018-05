Seoses ülemaailmse hüpertensioonipäevaga, mida tähistatakse 17. mail, pööravad ka Apotheka apteegid sel nädalal rohkem külastajate tähelepanu kõrgvererõhutõve ohtlikkusele ja vajadusele jälgida oma vererõhku.

"Kõrgenenud vererõhk on südamehaiguste, ajuinsuldi ja neeruhaiguste peamine riskitegur. Kõigil soovijail avaneb paljudes Apotheka apteekides võimalus 14.–20. maini tasuta oma vererõhku mõõta – kõrgvererõhutõve korral on varajane sümptomite avastamine eriti oluline, sest see võimaldab ennetada haiguse väljakujunemist,“ sõnas Apotheka apteeker Kerli Valge.

Vererõhku peaksid kõik inimesed, vanusest hoolimata, kontrollima vähemalt iga kahe aasta tagant. Kui perekonnas on esinenud kõrgvererõhutõbe, infarkti või insulti või kui vererõhu näitajad on piiripealsed ehk 130–139/85–89mmHg, tuleb mõõta vererõhku vähemalt kord aastas,“ rääkis Valge. „Kõrge vererõhu korral ei teki alati kohe enesetundehäireid ega nähtavaid haigusilminguid, kuid süda ja veresooned kahjustuvad siiski. Kui kõrge vererõhk püsib kaua, muutuvad elundite kahjustused pöördumatuks,“ selgitas ta.