Miks on naistel tselluliiti rohkem kui meestel? Miks see koguneb eeskätt just reitele ja puusapiirkonnale?

Tuletame meelde: nahk koosneb dermisest ja selle all leiduvast pärisnahast. Tselluliit omakorda koosneb suuremas osas rasvkoest. Normaalselt peaks rasvkude püsima kenasti naha pindmiste kihtide all, kirjutab portaal Kodus. Ent tselluliidist vallutatud piirkondades venitab rasvkude naha võrkja struktuuriga sidekudet ja ilmub nähtavale. Sellisel juhul kaotab nahk oma sileda pinna ja muutub ebatasaseks, meenutades apelsinikoort.

Kõik sõltub inimesest, mõnel on sidekude hästi tugev. Temal on seesama rasv naha all, ent see ei paista välja.