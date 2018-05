Kui käsi või jalg on ootamatu vigastuse tõttu kipsis, ei pea paranemisperioodiks suviseid veerõõme maha matma, sest kipsile saab ümber panna uudse veekindla kaitsme ning koos sellega vette sulpsatada.

Tegelikult, nagu tähendab abivahendikeskuse ITAK turundusspetsialist Kerli Limberg, võimaldab see kipsikaitse käia muretult ka kodus duši all või vannis. Ning seda on hea kasutada ka neile, kes näiteks paranevate haavade või nahahaiguste tõttu peaksid veest pigem eemale hoidma.

Pehmest ja naturaalsest kummist valmistatud veekindlaid kipsikaitsmeid on nii kätele kui jalgadele, nii lastele kui ka täiskasvanutele.