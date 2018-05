Puberteet näib 2. tüüpi diabeedi kujunemises olema oluline mõjutav tegur.

Taanis läbi viidud pikaajalise epidemioloogilise uuringu käigus leiti, et meestel, kes olid lastena ülekaalulised või rasvunud, oli suurem 2. tüüpi diabeeti haigestumise risk võrreldes normaalkaaluliste eakaaslastega – aga risk muutus normaalseks, kui ülekaal kaotati enne puberteeti (enne 13. eluaastat) ja suudeti normaalkaalu säilitada, vahendab terviseportaal Med24, et puberteet näib 2. tüüpi diabeedi kujunemises olema oluline mõjutav tegur.



Lapseeas rasvunud ja ülekaalulised lapsed on täiskasvanuna 2. tüüpi diabeedi kujunemise riskigrupis. Samuti on neil suurem risk kaalutõusuks puberteedi ajal ning selle perioodiga nagunii kaasnev insuliinitundlikkuse vähenemine võib veel omakorda panustada diabeedi kujunemisse.



Sellise tulemusteni jõudmiseks analüüsiti vahemikus 1939–1959 Taanis sündinud 62 565 mehe andmeid, kelle pikkust ja kehamassi oli mõõdetud 7- ja 13-aastaselt ning vahemikus 17–26 aastat. Andmed diabeeti haigestumise kohta olid olemas alates meeste 30. eluaastast kuni uuringu lõpuni 2015. aastal.



Seitsmeaastasena oli 5,4% lastest ülekaalulised ja vanuses 17–26 aastat oli ülekaalulisi juba 8,2%. Selgus, et ülekaalulisus seitsmeaastaselt ja sellele järgneval perioodil ülekaalu kaotamine ei seostunud 2. tüübi diabeedi suurenenud riskiga. Lapsena ülekaalulised olnud ja puberteedis-täiskasvanueas normaalkaalus püsinud meestel oli 2. tüüpi diabeedi kujunemise risk samasugune, nagu nad polekski kunagi ülekaalulised olnud.



Kui ülekaal püsis 7. ja 13. eluaastal, kuid kaalu õnnestus langetada enne 17.–26. eluaasta vahemikku jõudmist, oli 2. tüüp diabeedi risk küll suurem kui mitte kunagi ülekaalus olnud meestel, kuid siiski väiksem kui püsivalt ülekaalulistel.