Suviselt kuumad ilmad ohustavad lemmikloomigi - sestap on paslik meelde tuletada põhitõed neil kuumarabanduse ärahoidmiseks.

„Ketikoertele peab tagama võimaluse varjuda päikese eest ka mujale kui kuuti, sest ka kuudi sees valitsev temperatuur võib tõusta eluohtlikult kõrgele!“, ütles Eestimaa loomakaitse liidu Järvamaa piirkonnajuht Karme Reiljan. „Koeral peab olema ees piisavas koguses värsket jahedat vett terve päeva jooksul.“

Eestimaa loomakaitse liidu Saaremaa piirkonnajuhi Marge Kaju sõnul on arvamine, et poeskäigu ajal autosse jäetud loomade ja lastega midagi ei juhtu, vale. Tegelikult tõuseb temperatuur autosalongis isegi varjus väga kiiresti ja praokile jäetud akendest pole päriselus vähimatki kasu! „Igal juhul peaksid kodanikud kindlasti sekkuma ja abi otsima kui näevad autos kuumarabanduse tundemärkidega loomi või beebisid!“

Kuumarabandus tekib kergemini loomadel, kellel esineb südame- või hingamisteedehaigusi või ülekaalulisust. Eelsoodumusega on lühininalised tõud nagu buldog, mops, Pärsia kass jt. Ka treeningud ja pikad jalutuskäigud on kuuma ilmaga loomadele ohtlikud. Kodukassidele on suurimaks ohuks tuulutusasendisse jäetud aknad, mille vahelt nad püüavad õue pääseda, aga jäävad sinna pikkadeks tundideks lõksu ning pahatihti on sellel fataalsed tagajärjed. Taolise olukorra vältimiseks soovitab Eestimaa loomakaitse liit paigaldada spetsiaalsed võrgud, mis takistavad kassidel akende vahele pugemast.