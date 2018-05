Kuum kevadpäike on kaasa toonud päikesepõletuseohu ning seepärast olgu siin välja toodud neli üna ootamatut asja, mis võivad päikesepõletuse saamist soodustada.

Päikesepõletusest hoidumine on oluline, sest ka üks lapsepõlves saadud päikesepõletus kahekordistab melanoomiriski, kirjutab Today ja toob välja neli ootamatut ja igapäevast asja, mis võivad päikesepõletuse saamist soodustada.

1. iPad või iPhone. Telefoniekraanilt peegelduv päike suurendab päikesepõletuse riski. 2015. aastal ajakirjas Journal of the American Academy of Dermatology avaldatud artikli kohaselt suurendas iPad ultraviolettkiirgusega kokkupuudet koguni 85 ja iPhone 35 protsenti.