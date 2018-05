„Küllastunud rasvhapped on ülekaalus loomset päritolu rasvades, näiteks seapekis ja võis, loomset päritolu rasvad on toatemperatuuril tavaliselt tahked. Mono- ja polüküllastumata rasvhapped on aga ülekaalus enamikes taimset päritolu rasvades, näiteks rapsiõlis. Kaht polüküllastumata ehk asendamatutrasvhapet–linoolhapet (oomega-6rasvhape) ja linoleenhapet (oomega-3rasvhape) –ei ole inimorganism võimeline piisavaltiseseisvalt tootma, mistõttu peab neid saama toiduga. Erinevates rasvades on nende kolme rasvhappe tüübi hulk varieeruv,” selgitab dr Lambot.

Mis on oluline?

Rasvahapped on organismi energiaallikas. Kui me toitume mitmekülgselt ja saame kätte kõik vajaliku, ei olegi probleemi. Dr Lamboti sõnul on tänapäeva peamine probleem pigem see, et süüakse valesid rasvu ja ühekülgselt. „Ehk teisipidi – oluline on erirasvhapete tasakaal ehk õiges vahekorras tarbimine. Õigete vahekordade kohta on väga palju soovitusi jasiin võib väga sügavuti minna: loomsete ja taimsete rasvade tasakaal, mono- ja polüküllastunud rasvade tasakaal ja omakorda polüküllastunud ehk asendamatute rasvade tasakaal. Kuid lihtsustatult on tervislik toitumine see, kus enamik kaloritest ja rasvadest saadakse taimsetest allikatest, sh taimsetest õlidest. Oluline on, et saaksime toiduga piisavalt asendamatuid rasvahappeid, mida organism ise ei tooda.”