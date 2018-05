Palju räägitakse, et intiimpiirkonda tuleb raseerida, sest see aitab hügieeni eest hoolitseda. Rääkimata jäetakse, et see tegevus võib kaasa tuua ka mitmeid probleeme.

Ka arstid on hoiatanud, et intiimpiirkonna raseerimine võib kaasa tuua vigastusi, kirjutab The Sun.

California ülikoolis tehtud uuring näitas, et vähemalt veerand inimestest, kes raseerivad, vahatavad või kasutavad kääre intiimpiirkonna korrastamisel, on kogenud vigastusi. Kõige sagedasemateks vigastusteks on sisselõiked, millele järgneb lööve või põletustunne. 1,5% neist on kogenud ka selliseid vigastusi, mis on vajanud meditsiinilist abi.

Et 60 protsenti vigastustest on sisselõiked, tähendab, et raseerimine on vahatamisest ohtlikum. Tasub teada, et sisselõiked intiimpiirkonnas muudavad inimese vastuvõtlikumaks infektsioonidele ja suguhaigustele.

Seega ei pruugi intiimpiirkonna raseerimine olla tervisele sugugi ohutu.