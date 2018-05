Enneaegsena sündinud Kellyl on diagnoositud laste tserebraalparalüüs spastilise dipleegia ehk kahejäsemehalvatusega. Haigusest tulenevalt on lapse iseseisev liikumine piiratud ning ta peab kasutama ratastooli. Möödunud aasta lõpus käis Kelly operatsioonil, kus tema kõõluste lihaseid pikendati ja tänu millele on tal võimalik järjepideva intensiivse treeningu abil iseseisvalt liikuma hakata.

Kahel möödunud aastal toimusid Lastefondi eestvedamisel sarnased projektid. Mullu koguti koostöös Roald Johannsoniga kampaaniaga “Hanna-Liisa kõndima!” annetusi 10-aastase Hanna-Liisa raviks ning tunamullu koostöös Kertu Jukkumiga kampaaniaga “Jan kõndima!” annetusi 10-aastase Jani toetuseks. Lastefond toetab jätkuvalt ka praegu mõlema lapse intensiivset ja järjepidevat taastusravi.

Peetri Jooksu patroon Roald Johannson nendib, et nii keerulise diagnoosi puhul on erakordselt oluline, et Kellyl säiliks optimism, positiivsus ja teotahe. “Mul on seda enam hea meel tõdeda, et seda tundub Kellyl jätkuvat vaat et mitme inimese eest,” räägib ta ning kinnitab, et tüdrukul on tahtmist ja sihikindlust, et kõigist raskustest võitu saada. “Täpselt nii nagu Hanna-Liisa on tänaseks jalad alla saanud, olen ma kindel, et Randel Peerna juhtimisel teeb ka Kelly üsna pea oma elu päris esimesed sammud,” kinnitab Johannson. “Hoian Kellyle pöialt läbi raskuste teel tähtede poole!"

Peetri Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja toob välja, et lapse unistuse täitmisse annab oma panuse igaüks, kes osaleb 5km pikkusel distantsil. “Siinkohal kutsun kõiki osa võtma 11. augustil Apollo Kino heategevusjooksust ning helistama Lastefondi toetusnumbritel,” kutsub Merivälja. “Üheskoos saame unistused teoks teha!”

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldab rõõmu, et tänavu on juba kolmas aasta, mil fond proovib ühe lapse suure tööga iseseisvalt kõndima saada. “Meil on hea meel tõdeda, et oleme tänaseks saanud kokku suurepärase tiimi ning arstid toetavad meie algatust,” avaldab Saar.

Kui ka Sina tahaksid anda oma panuse Kelly kõndima aitamiseks, on Sul võimalik teha annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole, märkides selgitusse “Kelly kõndima”: Swedbank IBAN EE682200221015828742. Tüdruku unistuse täitumist on võimalik toetada ka fondi annetusnumbritel helistades:

helistades 900 5025, annetad 5€;

helistades 900 5100, annetad 10€;

helistades 900 5500, annetad 50€.