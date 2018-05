Kui oled otsustanud vähem liha sööma hakata, oled esialgu üsna sageli kimbatuses - sa ei tea täpselt, mida süüa ja kuidas toitu valmistada, rääkimata raskustest toidu valimisel reisidel.

Et alustada oleks lihtsam, on Katherine McGuire koostanud taskuformaadis raamatu "Asjad, mida iga taimetoitlane peaks teadma", mis kirjastuse Varrak vahendusel nüüd ka eesti keelde tõlgitud sai.

Esiteks vääribki kiitust raamatu formaat. Võib küll mõelda, et nutitelefonide vahendusel on kogu info internetist kättesaadav, kuid siiski on piisavalt neid inimesi, kes eelistavad infot saada paberkandjalt. See käsiraamat mahub ka üsna tillukesse käekotti, mistõttu on seda mugav reisidelegi toetajaks kaasa võtta.