Täna toimuval Tartu ülikooli kliinikumi kevadkonverentsil kuulutatakse välja kliinikumi preemia laureaat, kelleks on sel aastal dr Tiiu Aro.

Dr Tiiu Aro on pikaajalise kogemusega nii igapäevapraktikas kui ka Eesti tervishoiu põhiväärtuste edasiviijana jätnud hindamatu pärandi tervisevaldkonna ja tervisekaitse arengusse arsti, sotsiaalministri, tervisekaitseinspektsiooni ja terviseameti juhina. Tiiu Aro on osalenud aktiivselt ka SA Tartu Ülikooli Kliinikumi asutamise protsessis ning ta oli üks kolmest asutamisotsuse allkirjastajast 1998. aastal.

Dr Tiiu Aro enda sõnul on Tartu vaim, ülikool ja töö kliinikumis tema elu esimesi 18 tööaastat oluliselt mõjutanud. „Võimalus areneda ja kaasa rääkida on kingitus. Kümme aastat Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku juhina on olnud mu elu parimad! Ja suur oli rõõm, kui 1998. aasta detsembris olin üks kolmest, kelle allkiri oli Tartu ülikooli kliinikumi asutamislepingul,“ sõnas Tiiu Aro.

Lisaks kliinikumi ehk elutöö preemiale tunnustatakse konverentsi alguses ka patsientide poolt enim tänatud arst-õppejõude, parimat eestikeelsest teaduspublikatsiooni ajakirjas Eesti Arst, parimaid arst-õppejõude, parimaid õdede praktikajuhendajaid ning Neinar Seli stipendiumi laureaate.

Tartu ülikooli kliinikumi kevadkonverents “Praktiline innovatsioon tervishoius” toimub sel aastal koostöös klastriga Connected Health. Konverentsil antakse läbilõige Eestis tärkavatest tervise valdkonna digilahendustest ja arutatakse, mida oleks vaja, et selliseid arendusi rohkem tekiks ja need kiiremini tervishoius kasutusse jõuaksid. Kõrgetasemelises paneeldiskussioonis ühtlustatakse erinevate osapoolte ootusi kavandatava tervishoiu innovatsioonifondi teemal.