Eriti just kevadel soovitatakse tähelepanu pöörata keha puhastamisele - maksa kevadine turgutamine ja mürkainete väljaajamine on paljudel iidsetel kultuuridel tavaks olnud. Kuidas seda teha?

2. Söö iga päev köögivilju, eriti rohelisi. Hiina meditsiinis seostub roheline värv maksaga. Salatikraami valides eelista mahedaid roheliste lehtköögiviljade segusid, näiteks lehtkapsast ja spinatit. Nende roheline värv on pärit klorofüllist, millega taimed päikeseenergiat püüavad. Nii et rohelist lehtköögivilja süües saad osa päikesepaistest!

3. Lisa menüüsse hapusid toiduaineid. Tänapäeva inimene sööb palju magusat ja soolast ning kipub unustama hapud road, kuid need seostuvad maksaga ning ergutavad sapitoodangut. Sidrunit lisa joogivette ning kalale ja köögiviljale, õunaäädikast ja oliiviõlist saab tervisliku salatikastme, kasulikke baktereid sisaldavat hapukapsast võid niisama värskena krõmpsutada.

4. Väldi kahjulikke ja eelista kasulikke rasvu. Vähenda transrasvade ja osaliselt hüdrogeenitud rasvade pruukimist. Need koormavad liialt maksa ning pärsivad qi voolamist veelgi. Pane rõhku töötlemata maheõlidele, nagu oliivi- ja linaseemneõli. Söö rasvast kala, avokaadot, pähkleid ja seemneid. Kaalu omega-3 rasvhappe lisandite võtmist. Uurimused on näidanud, et see vähendab südame-veresoonkonnahaiguste riski ning võib leevendada liigesepõletiku ja depressiooni sümptomeid, kognitiivsete võimete vähenemist ja mitmeid teisi terviseprobleeme.

5. Vähenda suhkru tarbimist. Kui sa ka jood kohvi ja teed suhkruta ega maiusta enda arvates ülemäära, sisaldavad valmistoidud siiski varjatud suhkrut. Sega oma müsli ja jogurt ise valmis ning eelista mahlale värsket puuvilja.

6. Söö looduslähedaselt. Vali toiduks parimat, mida emakesel loodusel on sulle pakkuda, ning väldi kunstlikke koostisaineid ja magustajaid. Kui võimalik, eelista mahetoitu, mis ei sisalda kunstväetisi ega taimekaitsemürke. Iseäranis mürkainerohkeks on osutunud näiteks õunad ja paprikad.

7. Hinga teadlikult ja tee trenni. Tee endale meelepärast trenni, kuid kanna hoolt ka teadliku hingamise eest. Need ergutavad vereringet ning parandavad maksa tööd. Hiina kultuuris on levinud liikumismooduseks qi gong, kus pannakse rõhku just nimelt qi sujuvat voolamist tagavale hingamisele ja liigutustele.

8. Rõõmusta, täna, andesta. Hiina meditsiini järgi soodustab maksa qi toppamajäämist viha, iseäranis allasurutud viha. Eluenergiat vabastavad aga andestus nii teiste kui ka enda suhtes.

9. Pruugi vähem alkoholi, nikotiini ja kofeiini. Need ained võivad tekitada sõltuvust ning varjata meie füüsilise, emotsionaalse ja hingelise heaolu tasakaalupuudust. Võta nõuks alkoholi, nikotiini ja kofeiini pruukimist piirata või neist sootuks loobuda.