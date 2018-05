Kollased hambad ei tee rõõmu kellelegi. Kas sa oled aga mõelnud, et lisaks toidule-joogile võivad selle põhjuseks olla ka mõned igapäevased harjumused?

Hammastele annab kollaka tooni valge hambaemaili all peidus olev dentiin, mis kipub emaili alt välja. Et see nii ei juhtuks, tuleb hoolitseda hammaste hügieeni eest ning hoiduda siinloetletud kuuest igapäevasest harjumusest.

* Ära kasuta liialt suuvett. Suuveed kipuvad olema happelised ning kui kasutad neid palju, kahjustavad need hambaemaili, hoiatab Prevention.