Organismi eri osades on normaalseks loetav temperatuur erinev. Inimese kehatuumas – peas ja keha sisemuses – peetakse normaalseks temperatuuri vahemikus 37–38 kraadi. Kätes-jalgades ning keha pindmistes osades on temperatuur madalam ning sõltub paljuski sellest, kui külm või soe on keskkond.

Meie kehatemperatuur kõige madalam varahommikul kella kuue ajal ja kõige kõrgem pärastlõunal kella neljast kuueni.

Ööpäeva jooksul võib kehasoojus kõikuda 0,5–0,7 kraadi, mõningail andmeil isegi 1 kraad. Naistel tõuseb temperatuur pärast ovulatsiooni 0,5 kraadi võrra. Pärast füüsilist pingutust või saunas käimist on kehatemperatuur alati kõrgem, seevastu pärast külma ilmaga õuest tuppa tulekut või ujumist jahedas vees madalam.

Eakate kehatemperatuur on füsioloogiliselt madalam kui noortel ega pruugi ka haiguse ajal tõusta tavamõistes palavikule viitavate kraadideni, samal ajal kui lastel võib 37,4 kraadi olla peale jooksmist või rahmeldamist veel normaalne kehasoojus ega pruugi näidata haigust. Seega on igal inimesel oma tavapärane kehatemperatuur, mis ometi võib eespool mainitud teguritest johtuvalt elu jooksul kõikuda. Keha talitleb ühtviisi hästi nii inimesel, kelle tavapärane kehasoojus on 35,9 kraadi, kui ka sellel, kellel on see 36,9 kraadi.

Kuigi enamasti pöördutakse arsti poole kehatemperatuuri tõusu ehk palaviku tõttu, siis sageli tuleb ette ka kurtmist selle üle, et kehatemperatuur on liiga madal.