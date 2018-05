Infarkt on järjest levinum südame-veresoonkonna haigustega kaasnev tervisehäda. Reeglina ei tule see tuulest ehk on päris palju elulisi olukordi, mis suurendavad infarkti saamise riski.

* Siis, kui sa haigestud grippi. Gripi korral ei ole haruldane, et kehas tekib põletik, mis omakorda võb põhjustada tüsistusi. Arstid rõhutavad igal viirustehooajal, et gripi põdemine on eriti ohlik neil, kes põevad mingeid kroonilisi haigusi. Teada on ka, et kui haige ei joo piisavalt vedelikku, muutub ta veri paksemaks, samal ajal sunnib palavik südant kiiremini töötada ehk südamele on see topeltkoormus.

* Spordivõistlustele kaasa elades. Arstide statistika näitab, et näiteks 2014. aastal Brasiilias peetud jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal sagenesid infarktid. Seega ei tasu spordivõistlustel kaasaelamisega ka emotsioonidega mitte üle pingutada.

* Töönädala alguses. Sinine esmaspäev ei ole niisama termin, see teebki päriselt meele kurvaks. Ja sellega koos võib esineda päris palju infarkte. Nimelt tõuseb töönädala alguses vererõhku tõstva adrenaliini ja kortisooli tase. Õpi esmaspäeviti lõõgastuma!

* Lund rookides. Suvel pole isegi meil lumega asja, kuid talviti võib füüsiline koormus nii mõnelegi südamehaigele saatuslikuks saada. Liialt rassides kipub nimelt vererõhk tõusma.

* Pärast lähedase kaotust. Inimesed, kes leinavad oma lähedast, on Rootsi teadlaste hinnangul infarktist ohustatud lausa mitu aastat pärast lähedase surma. Oma murega ei tasu üksi jääda!