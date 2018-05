Õrna nahka võivad ärritatada karedast kangast rõivad või kootud esemed. Sellistel inimestel soovitatakse kanda rõivaid, mis on valmistatud pikakiulistest materjalidest – siidist, puuvillast või polüestrist.

Õrna nahaga inimesed peaksid uued rõivad enne kandmahakkamist läbi pesema, eriti kaugetest maadest toodu kauba, mida sageli on töödeldud tugevate putukamürkidega, kirjutab Kodutohter.

Üllatus võib paljudele olla see, et musta või sinist värvi uued rõivad võivad ärritada nahka, kui neid enne kandmahakkamist läbi ei pesta. Must ja sinine värvaine sisaldavad nahka ärritavaid metalliühendeid.

Loe pikemalt portaalist Kodus.