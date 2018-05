Pikisilmi oodatud soe kevad on käes ja loodus puhkeb lausa silme all õitsele. Paraku ei tähenda see ilu kõigile meelepärast aega aastas, sest õietolmust tingitud allergia võib tekitada suurt ebamugavust. Allergia all aga ei peaks kindlasti kannatama. Benu Apteegi proviisor Jelena Karjagina jagab selleks soovitusi.

Apteekri Jelena Karjagina sõnul külastavad kevad-suvisel ajal apteeki sagedamini need inimesed, keda kimbutab puude või mõne muu taime õietolmust tingitud heinapalavik. “Puude õitsemisaeg on tavaliselt just mais ja sagedasemad allergia põhjustajad on sarapuu-, lepa-, haava- ja kasetolm, aga ka muu õietolm. Õietolmuallergia puhul võivad põhjustada reaktsiooni erinevad taimed või ka toiduained, nagu näiteks pähklid, õunad, porgand, tomatid, maitsetaimed või isegi kartuli koorimine. Sellisel juhul on tegemist ristallergiaga,” selgitab proviisor. “Mida soojemaks ilmad lähevad, seda enam pöördub meie poole inimesi, kellel tekib ka päikeseallergia või kellel on tekkinud allergiline reaktsioon putuka hammustustest,” lisab Karjagina.

Kuidas tunda ära õietolmuallergia sümptomeid?