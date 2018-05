2017. aastal pöördus erakorralise meditsiini osakonda keskmiselt 1300 inimest päevas, mida on 1,4 protsenti vähem kui eelneval aastal. Erakorralise meditsiini teenust osutab Eestis 20 haiglat.

Patsientide saabumise viis erakorralisse vastuvõttu on sarnane eelnevate aastatega. Endiselt pöördub EMO-sse kõige rohkem patsiente ise. Veerand patisentidest tuuakse kiirabiga, teistest raviasutustest suunatakse erakorralisse vastuvõttu 6,5 protsenti ja tagasikutsel või politsei saatel saabus alla kahe protsendi patsientidest.

Enamik erakorralise meditsiiniabi patsientidest saadetakse pärast esmaabi osutamist koju ja viiendik patsientidest jäävad haiglaravile. Kohalikes haiglates on patsientide ravi jätkamiseks hospitaliseerimise protsent teistest haiglatest kõrgem – 36%.

Erakorraline meditsiin on mõeldud abistamaks erakorralist haiget ägeda haigestumise, trauma või mürgistuse korral sõltumata soost, vanusest, kahjustatud anatoomilisest piirkonnast ja seisundi raskusest. Haiglad on koostanud ka infolehe, mis aitab patsiendil teha otsuse, millisesse tervishoiuasutusse oma probleemiga pöörduda, infoleht on kättesaadav siit.