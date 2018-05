Kui lööbe ja sügelemisega ei teki vahetult (umbes poole tunni jooksul) hingamise- ja neelamise häireid, siis on tõenäoline, et seda ei teki ka hiljem. Mida kiiremini tekivad sümptomid, seda raskem on tavaliselt allergiline reaktsioon. Harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktiline šokk, mis on eluohtlik – kutsuge koheselt kiirabi, helistades numbrile 112 ja andke edasi kogu teadaolev info. Järgige saadud juhiseid kuni kiirabi saabumiseni.