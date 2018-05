Vähiravifondi "Kingitud elu" poole on tänavu pöördunud abi saamiseks rekordarv inimesi. Kokku oleme saanud ligi 100 abitaotlust. Kõik need inimesed tunnevad, et riik on neile selja keeranud, kuna ei finantseeri nende eluliselt vajalikku ravi. Ravi, mis võimaldaks veel elada või parimal juhul lausa terveneda. Seejuures on nende inimeste hulgas nii noori lapsevanemaid kui ka eakamaid inimesi. Vähiravifond küsis sotsiaalministeeriumilt, mida konkreetselt on riik viimase aasta jooksul teinud selleks, et parandada vähiravimite kättesaadavust ning reageerida Eesti inimeste ootustele ja vajadustele? Saadud vastus avaldati suhtlusportaalis Facebook. Vastas Eve Lehtla ministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast:

"Sotsiaalministeeriumis töötame selle nimel, et abisaajate arv suureneks ning abi saamine kiireneks.

Mõistame, et see ei ole piisav inimesele, kes peab ootama vajalikku ravi või kelle ravivõimalused on ebakindlad. Osaliselt on meie tervishoiu probleemid põhjustatud pikaajalisest alarahastamisest ja teiselt poolt ravimite puhul ka uute ravimite ülikallitest hindadest. 2017. aastal võttis Riigikogu vastu Sotsiaalministeeriumi ettevalmistatud seadusemuudatused, mis suurendavad järk-järgult tervishoiu rahastamist, võimaldavad ravijärjekordi vähendama hakata ning suurendada soodustatavate ravimite hulka. Väga oluline oli ka seadusemuudatus, millega vähendati ravimikulusid inimestel, kel ka juba soodusravimite nimekirja kuuluvate ravimite eest tasumiseks kulub üle 100 euro aastas. See muudatus aitab aastas enam kui 110 000 inimest. Haigekassa tasus 2017. aastal 48 000 vähktõbe põdeva inimese ravi eest, tasudes tervishoiuasutustele 90 miljonit eurot (sh haiglaravimite eest 26 miljonit eurot) ja täiendavalt apteekide kaudu ostetud vähiravimite eest 16,7 miljonit eurot. Vähiravi eest tasutud 106,7 miljonit moodustas 14% Eesti Haigekassa kulust eriarstiabile ja soodusravimitele. 2018. aasta algusest lisandus ravimite hüvitamise nimekirja kokku 20 uut ravimit, sh uued ravimid kaugele arenenud hulgimüeloomi ja melanoomi raviks ning samuti uued ravimid seedetrakti ja kopsu kasvajatega patsientidele. 2018. aastast hakkas haigekassa rahastama ka uusi haiglaravimeid erinevate kasvajate ja vähipaikmete raviks, mida oli kokku 13. Rinna-, neeru- ja eesnäärmekasvaja ning melanoomi ravis lisandusid uued ravimid just kaugele arenenud vähi raviks ja müeloomi ravis kaotati seni toimeaine bortesomiib kasutamisel kehtinud piirangud.