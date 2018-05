Loen hoolega kaloreid, kuid kaaluseier püsib kindlalt ühe ja sama koha peal. Miks vaatamata kalorite lugemisele kaal ei lange?

Kaalu alandamise võti on tarbida vähem kaloreid, kui keha kulutada jõuab, kirjutab Women´s Health. Kuid uuringud on kindlaks teinud, et enamik inimesi ei oska õigesti oma igapäevast kaloritarbimist hinnata. Ilmnes, et vaid 11% ameeriklastest oskab oma päevast kaloraaži õigesti hinnata, ülejäänud ülehindavad seda.

Seega – kui sa saad endale lubada vaid 1800 kalorit päevas, tuleb jälgida, et neid ei saaks 2000. Ka 200 lisakalorit võivad anda vastupidise efekti.

Sea oma söögile piirangud. Näiteks, kui sa saad endale lubada 1800 kalorit päevas, jaga see kolmeks toidukorraks, mis annavad sulle 500 kilokalorit, ning üheks suupistepausiks, mis annab ülejäänud 300 kilokalorit.

See on lihtne moodus, kuidas lõpuks ometi oma seatud eesmärgini jõuda.