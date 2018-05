Kolmveerandit kõikvõimalikest kasvajatest ei saa ära hoida ka tervislike eluviisidega, ilmneb Ameerika teadlaste värskest uuringust.

Nimelt leidsid Ameerika teadlased, et vähki põhjustavad enamasti juhuslikud vead geneetilises koodis, kirjutab Telegraph. Need vead ilmnevad siis, kui rakud jagunevad.

Seni on vähktõvest hoidumisel rõhutatud ka tervislike eluviiside olulisust, näiteks loobuda suitsetamisest. See ajakirjas Science avaldatud avastus lükkab ümber aga seni levinud arusaamad, et vähk on enamasti kas pärilik või keskkonnateguritest põhjustatud.

Samuti selgitab see, miks haigestuvad vähktõppe ka tervislikult elavad inimesed, kelle peres seni pole kasvajaid esinenud.