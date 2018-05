Rabarbripõõsad koguvad iga päevaga lopsakust. Kuid ära unusta end seda vaid imetlema - et rabarber on tõeline supertoit, tasub meie kliima üht tervislikumat aiasaadust eriti just kevadeti mõnuga süüa.

Rabarberis on ohtralt C-, B- ja K-vitamiine, kaaliumi, kaltsiumi, mangaani ja palju teisi olulisi vitamiine ja mineraalaineid, mida keha toimimiseks vajab, kirjutab portaal Womanitely. Ka sisaldab rabarber antioksüdante. Lisaboonusena on rabarber madala rasva- ja kalorisisaldusega, mistõttu on tegu väga tervisliku toiduga.

Rabarber on ilmekas näide sellest, et tervislik toit ei pea olema keeruline ja kulukas. Et rabarberil on palju erinevaid tervislikke omadusi,võiksid mõned allpool väljatoodud tõigad sind innustada rabarberit vähemalt kevadel sööma, kuid miks mitte ka aastaringselt.