* Põletikulised ja veritsevad igemed. Kui hambaid harjates kipuvad igemed veritsema, on suur tõenäosus, et sul on igemepõletik või diabeet. Ka on diabeediga inimestel suurem tõenäosus jääda igemepõletikku.

* Praod hammastes. Pragudega hambad on lahutamatu osa vananemisest. Noortel inimestel võib see olla aga märk reflukshaigusest, maohape hävitab samuti hambaid.

* Haavandid suus. See, kui aeg-ajalt on suus haavad, on igati loomulik. Eriti, kui sul on kalduvus huuli närida. Hull on asi siis, kui suus leiduvad haavandid muutuvad krooniliseks. Kui need paari nädalaga ei parane, mine ilmtingimata hambaarstile. See ei pruugi olla midagi hullu, kuid eksisteerib siiski võimalus, et tegu on suuõõnevähiga. Eriti on sellest ohustatud suitsetajad.

* Loksuvad hambad. Tundub uskumatu, kuid just loksuvad ja väljalangevad hambad on esimene märk osteoporoosist, see tõbi on üle 50-aastaste naiste seas väga levinud.