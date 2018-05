Kui oled veendunud, et päeva tõmbab käima vaid tass head kohvi, oled valel teel. Hoopis hommikuseks on see, millega peaksid ennekõike oma tervisele mõeldes oma päeva alustama. Elephant toob välja kuus põhjust, miks sellega algust teha juba homme.

1. See teeb sind õnnelikuks. Kallimalt lembesõnu kuuldes ning tema lähedust tajudes tunned sa end õnnelikumana. Õnnelikud inimesed on aga tervisehädadele vähem vastuvõtlikud.

2. See on treeningu eest. Päris kindlasti kulutab seks rohkem kaloreid kui kohvi rüüpamine. Lisaks on teadlased teinud kindlaks, et need, kes armastavad seksi, hoolitsevad suurema tõenäosusega ka oma keha eest, tehes regulaarselt tervisesporti.