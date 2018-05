Tänavuse mälestuspäeva peamised eesmärgid on HIViga/AIDSiga elavate inimeste, nende sõprade ja sugulaste toetamine, üldsuse ja valitsuse tähelepanu juhtimine HIVi teadvustamisega seonduvatele probleemidele ning ühiskonnas valdava häbimärgistamise vastu sõna võtmine.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik ja partnerid ühinesid organisatsioonidega kõikjal maailmas, et meenutada inimesi, kes selle epideemia tõttu on elu kaotanud.

Rahvusvahelisel AIDSiohvrite mälestuspäeval koguneti Tallinnas, Narvas, ja Jõhvis loosungi all „HIV-positiivsus pole häbiasi!“.

Kogu epideemia vältel on HIV-nakkus tuvastatud 78 miljonil inimesel. Pooled neist on nüüdseks surnud AIDSi. Kui kolme kümnendi eest, 1988. aastal diagnoositi Eestis esmakordselt HIV-nakkus, ei osanud veel keegi ennustada, kui valdavaks kujuneb see epideemia ja millised saavad olema selle tagajärjed.