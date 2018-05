Salati peetakse üldiselt tervislikuks, sest selles on ohtralt vitamiinide ja toitaineterikkaid köögivilju ning seetõttu on salat üldjuhul ka kalorivaene. Kuid - ka salatisöömine nõuab tarkust, sest päris mitmed salatid sisaldavad kaloririkkaid lisandeid, mille söömine tõmbab kaalulangetusplaanidele kriipsu peale.

Hoolimata sellest, et tegemist on salatiga, pole aasiapärane kanasaalt eriti tervislik, sest kana ja nuudlid on praetud. Õlis praetud toit ei ole kunagi tervislik ning seda tuleks vältida. Salatis on tavaliselt olemas ka rohkelt magusaid apelsiniviile, mis tõstavad kiirelt veresuhkrut.