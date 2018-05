Üha enam räägitakse laste ülekaalust ja terviseprobleemidest, mille taga on laste vähene aktiivsus. Et sportimine mõjub positiivselt nii füüsilisele kui ka vaimsele arengule, on oluline lapse spordiarmastust juba varakult innustada. Valio jagab lastevanematele häid nippe, kuidas pere kõige pisemad ka saabunud soojal ajal sportima suunata. 1. Planeeri igasse päeva nutivaba aega. Nutimaailma passiivne meelelahutus on kujunenud põhiliseks teguriks, miks lapsed veedavad üha enam aega toaseinte vahel ja üha vähem õues mängides ning liikudes. Lapsevanemad saavad seda muuta ise eeskuju ja initsiatiivi näidates – pakkuge lapsele igavuse peletamiseks alternatiive, olgu selleks jalutuskäik või rattasõit. Liikumine suurendab lapse loomingulisust ning üks võimalus selle innustamiseks on leppida kokku igaks päevaks nutivaba aeg, millest kinnipidamine on hea vaheldus ka täiskasvanutele.

2. Leia lapsele huvitav trenn. Ideaalne viis laps aktiivsena hoida on talle huvipakkuva spordialaga seotud hobi leidmine. Sportlikke lemmikuid võib alati olla ka rohkem kui üks, oluline on see, et laps saab tegevusest rõõmu ja positiivset energiat. Suureks abiks on see, kui laps saab trennis käia koos sõpradega – kambavaim innustab, saab ühendada sotsiaalsed huvid aktiivse liikumisega ja veeta eakaaslaste seltsis rohkem aega. Sobiva trenni valimisel tuleks kindlasti arvestada lapse soove, vältida tuleks sundimist, kuna nii võib lapses tekkida stress ja vastumeelsus kehalise aktiivsuse vastu.

3. Muuda liikumine mänguliseks. Igasugune tegevus on lapsele meelepärasem, kui see on muudetud mänguliseks – olgu see õppimine, köögiviljade söömine või siis sportimine. Et muuta aktiivne eluviis mänguliseks, tuleb lapsevanemal vaid natuke lapsemeelsust üles näidata ja koos lapsega lustida – trepist üles kõndimise või koju jõudmise võistlus ning lihtne orienteerumismäng on vaid mõned ideed, kuidas saab füüsilise aktiivsuse meelelahutuslikuks muuta.