Et Valga staažikas valvegünekoloog läks vanaduspuhkusele, suunatakse Valga sünnitavad naised juba praegu Tartu või Võru haiglasse sünnitama. Valga Haigla nõukogu otsustas varem sünnitusosakonna sulgemise alates 1. juulist, sest haigekassa tegi haiglale ettepaneku sünnitusteenuse rahastamise lõpetamiseks. Haigla juhatuse esimehe Marek Seeri kinnitusel pidi sünnitajad paraku juba mais Tartusse suunama, sest 76-aastane valvegünekoloog lahkus haigestumise tõttu töölt. „Paraku oli eelmisel nädalal olukord selline, et valvegünekoloog töötas ainult nädalavahetusel. Nädala sees pole meil võimalik personali nappuse tõttu naistearsti valvesse rakendada.“ „Kui keegi arvab, et Eesti arstkonna üldise hõivatuse taustal on võimalik seda auku täita ning kedagi sunniviisiliselt Valga tööle suunata, siis paraku see nii ei käi,“ märkis Seer. „Kui püüaksime täita valveringe mujal töötavate arstidega, on nende põhitöökoht siiski mõnes teises haiglas. Külalisarstidega ei saa valveid ühtlaselt ja ööpäevaringselt katta. Kogemus kinnitab ka seda, et juhul kui arst on nõus väikehaiglasse tööle tulema, on tema ootused palganumbrile suuremad kui haigekassa poolt makstav tunnitasu.“

Seer lisas, et lapseootel naised ei taha ka ise suhelda pidevalt erinevate arstidega. „Lapseootel ja sünnitav naine vajab siiski personaalset lähenemist. Me ei tohi unustada, et Eestis on jätkuvalt arstidest puudus. Kui arstid olid veel mõne aasta eest huvitatud lisatööst väikehaiglates, siis täna nad seda enam paraku pole, seda enam, et sünnituste vähesuse tõttu istuks arst siin suure osa ajast jõude.“ Valga haiglas on tänavu aasta esimese nelja kuu jooksul toimunud 50 sünnitust.

Valga haigla palub valitsuselt tuge sünnitusosakonna kahjumi katmiseks Tänavu ja järgmisel aastal investeerib Valga haigla 500 000 – 600 000 eurot uue erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ümberehitusse, sellele lisandub nüüdisaegse aparatuuri maksumus. „Erakorralise meditsiini osakond on haigla sõlmpunkt ja see tuleb meil täiesti uus ja funktsionaalne,“ ütles Seer. „Teatud erialad peavad olema maakondades kindlasti esindatud ja suur rahapaigutus EMOsse kinnitab, et Valga haiglal nähakse pikka perspektiivi, küll aga ei arva ma, et siin peaks olema praeguses demograafilises olukorras eraldi sünnitusosakond.“ Seeri kinnitusel osutab Valga haigla nüüd ja edaspidi abi kõigile, kes sinna pöörduvad. „Kui sünnitaja tuleb meie ukse taha, siis ei saada me teda minema, vaid osutame professionaalset abi oma pädevuse piires. Kui meie ise ei suuda olukorda lahendada, siis saab inimene kiirabi- või reanimobiilitranspordi Tartu ülikooli kliinikumi.“ Valga haigla nõukogu esimees Mart Einasto ütles, et tänane rahataotlus läks teele seetõttu, et vabariigi valitsus pakkus sünnitusosakondade kahjumi katmiseks oma tuge. „Oleme selle eest tänulikud iseäranis peaminister Jüri Ratasele ja maaeluminister Tarmo Tammele, kes nägid lahenduse leidmiseks tõsist vaeva. Valga haigla puhul toimus aga veel enne varem otsustatud sulgemisaega ehk 1. juulit miski, mis on paratamatu. Erinevalt Põlva haiglast ei ole Valgas enam mõtet sünnitusteenust poolikute lahenduste abil hoida ja seda eriti olukorras, kus valitsuse pakutu näol on tegu siiski ajutise lahendusega.“