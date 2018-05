Viimased nädalad on tekitanud tunde, et suvi oleks justkui kohale jõudnud ning seetõttu kaovad ka riided üha sagedamini seljast. Päikest nautides ei tohi aga unustada end selle eest kaitsta. Millised turvalise päevitamise kohta ringlevad uskumused on tõesed ja millised ei pea paika?