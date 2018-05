Kõige suurema efekti annab tavaliselt kriitilise pilguga oma toidusedeli üle vaatamine. Oluline ei ole ainult see, mida sa sööd, vaid väga tähtis on ka toidukoguste tarbimine ajalises kontekstis. Suuremad toidukogused ja süsivesikute rikkam toit võiks jääda päeva esimesse poolde ja päeva keskele. Treeningute osas sõltub nii mõndagi sellest, kui palju aega päevas on võimalik või tahetakse sellele kulutada. Keha stabiliseerivate lihaste trenn on alati hea, trimmis keskoht ja hea rüht meeldib kõigile. Kui aega napib, peaks valima intensiivsema treeningu ( intervall, HIIT, intensiivsed rühmatreeningud jne. ) Kui aega on rohkem, siis võiks teha ka pikemaid kestvustreeninguid ( rattasõit, jooks jm. ) Tähtis on energiahulk, mida sa selle trenni jooksul kulutad.

Kui palju mängib treenimisel rolli inimese geneetiline baas, igapäevane toidulaud ning kas on võimalik valikuliselt treenida just istmikulihaseid? Kas seda saab saab teha sõna otseses mõttes ka töölaua taga ning millisel juhul tasub kindlasti pöörduda personaaltreeneri poole? Nõu annab personaaltreener Indrek Palm

Mil moel on võimalik treenida valikuliselt just istmikulihaseid?

Selle jaoks on parim koht jõusaal või mõned rühmatreeningud, kus keskendutakse just antud piirkonna lihaste harjutustele. Tuharalihaste funktsioon on seotud puusa sirutuse ja jala küljele tõstetega. Sellest lähtuvalt soovitan jõusaali baasharjutust: kükk. Väga efektiivsed on ka erinevad kangiga väljaasted või oma keha raskusega erinevad väljaaste hüpped, kükid, kummilindiga jala küljele viimised jne.

Milline kehapiirkond on treeningule kõige paremini ja kiiremini alluv?

Kui treeningutega alustada, siis võib tunduda, et suurte lihasgruppide areng on justkui kiirem: jalad, selg, rind. Suuremat lihast saab rohkem koormata. Ma arvan, et siin mängib rolli ka inimese geneetiline baas. Kellele on looduse poolt antud võimsam ülakeha, märkab esmast arengut selles liinis; kellel on alakeha ehk jalad hästi arenenud, näeb kiiremat arengut seal.

Kui kiiresti on võimalik saavutada tulemused ning kuidas tulemust hoida?

Tavaliselt märgatakse positiivseid muutusi juba peale esimest kuud treeninguid ja seda eelkõige parema lihastoonuse, enesetunde ning füüsilise võimekuse näol. Ilus ja sportlik keha on pigem selline elukestva tegevuse tulemus. Kui mingil põhjusel katkestada treeningud, siis hakkab toimuma aeglane taandareng, sest miski ei ole püsiv. Selleks, et hoida ennast vormis, oleks vaja nädalas teha vähemalt kolm treeningut, sest ainult siis on tagatud olemasoleva vormi säilitamine ja ka väike positiivne areng.

Kas istmikulihaseid on võimalik treenida sõna otseses mõttes ka töölaua taga?

Parem oleks muidugi teha lühike „fitness break“ : tõusta laua tagant püsti ja teha paar minutit erinevaid väljaaste ja küki variatsioone. Kui töö seda ei võimalda, või ei soovita kolleegide nähes võimelda, siis võib ka toolil istudes proovida pingutada istudes oma tuharalihaseid, hoida kontraktsiooni 10 sekundit, seejärel lõdvestada, võimekuse kasvades muutke kontraktsiooni hoidmise aeg pikemaks.

Kui oluline on valitud kehapiirkonda treenides muuta ka söömisharjumusi? Miks?

Meie kehale on omane ladustada oma jääke ja rasvadeposiite just vööpiirkonda, seetõttu on visuaalne muutus seal kõige suurem, kui võtta omaks õiged söömisharjumused. Ei ole võimalik rasva põletada lokaalselt, muutus toimub üle keha. Kui räägime konkreetselt trimmis kõhust, siis ringleb selline väljend: ilusad kõhulihased valmivad köögis, mitte spordisaalis. Siin on paras ports tõtt. Sa võid ennast nö „ribadeks“ treenida, aga kui sa ei vaata, mida sa suhu paned, siis mingit tulemust ei saabu. Parim tulemus on ikka ainult õige treeningu ja toitumise koostöös.

Millisel juhul tasub treenimissooviga pöörduda personaaltreeneri poole ja miks?