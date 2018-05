Haigekassa nõukogu kiitis heaks ravimikomisjoni ettepanekud uute ravimite lisamiseks soodusravimite loetellu. Alates 1. juulist saab Eesti patsientidele kättesaadavaks uus kopsuvähi ravim ning olulise uuendusena lisanduvad soodusravimite loetellu ka uued C-hepatiidi ravimid. Nende uute ravimite kättesaadavaks tegemisse investeerib haigekassa enam kui 3 miljonit eurot aastas.

Alates juulist lisandub haigekassa soodusravimite loetellu uus kopsukasvaja ravim, mida hakatakse hüvitama 100% soodusmääraga. Seda konkreetset ravimit vajab Eestis üle 50 patsiendi ning haigekassa on neile ravimi soetamiseks planeerinud eelarvesse veerand miljonit eurot.

Läbirääkimiste tulemusel on saavutatud kokkulepe C-hepatiidi ravimite tootjaga, mille tulemusel on haigekassal võimalik alates 1. juulist hakata hüvitama ravimeid neile C-hepatiidiga patsientidel, kellele seni head ravivõimalused puudusid. Seni kasutatud C-hepatiidi ravimid on võimaldanud ravida teatud genotüübiga patsiente, ent ligikaudu kolmandik haigestunutest vajab teistsugust ravimit. Alates juulist hakkab haigekassa ka neile vajalikke ravimeid hüvitama 100% soodusmääraga. Uute C-hepatiidi ravimite hüvitamiseks on planeeritud 3 miljonit eurot.