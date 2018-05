1. Kontrollimatud tujud. Kui sa märkad, et pärast antibeebipillide võtmist oled tujukas ja vahel lausa isegi nutad, võivad põhjuseks olla valed pillid. Räägi sellest oma arstiga ning vajadusel vaheta beebipille, millel on sulle sobivam meeleolu mõjutavate östrogeeni ja progesterooni kogus.

Antibeebipillid on mugav ja levinud rasestumisvastane vahend. Tasub endale aga meelde tuletada, et nendega kaasnevad mõned kõrvalmõjud, mis võivad aja möödudes üha häirivamalt mõjuda.

2. Vistrikud kipuvad näole. Kui pärast antibeebipillide kasutama hakkamist tekib näole üha rohkem vistrikke, võib see olla märk, et tarvitad valesid pille. Antibeebipillid leevendavad reeglina aknet, kuid vaid juhul, kui tarvitad õigeid tablette.

3. Seksiisu on kadunud. Kõige sagedasem antibeebipillide kõrvalmõju on see, et need mõjutavad sugutungi – et need vähendavad testosterooni taset, võib naine tunda seksi vastu vähem huvi. Seega kui tunned, et tahaksid seksida, kuid isu nagu pole, võta midagi ette. Üks võimalus on lõpetada tablettide võtmine ning seksida kondoomiga.

4. Sa oled sage unustaja. Antibeebipillid on 99% usaldusväärsed vaid juhul, kui neid tarvitada juhendi järgi igapäevaselt. Kui sa kipud seda unustama, ei maksa tablettidelt kaitset loota ja mõistlikum oleks need mõne teise rasestumisvastase vahendi vastu välja vahetada.

5. Sul on sagedased migreenid. Räägi arstile oma probleemist.

6. Sind kimbutavad seedehäired. On leitud, et naised, kes on viis või rohkem aastat tarvitanud beebipille, on suurema riskiga haigestuda Crohni tõppe, millele viitavad valu alakõhus, kõhulahtisus ja väsimus.