Millised on enamlevinud suvised probleemid sooltega? Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark teeb lühikokkuvõtte suhtlusportaalis Facebook.

* Normaalselt käib kõht läbi kolm korda nädalas, aga mitte üle kolme korra päevas. Sooletegevuse regulaarsus on seotud paljude asjaoludega, mille üheks mõjutajaks on ka seedimise muutus seoses aastaaegadega, mis enamasti on seletatav elustiili ja toitumise muudatustega. Suvel võib esineda rohkem kõhukinnisust, mis on seletatav vähese vedeliku tarbimisega kuumal ilmal, rohke alkoholi ja magustatud jookide tarvitamisega ning vähem oluline ei ole ka ebaregulaarsed toitumiskorrad ja võõras WC (nt. bussis) reisides.

Kõhukinnisuse puhul tuleks kindlasti suurendada kuumal päeval vedeliku joomist ning vähendada magustatud jookide, kohvi ja alkoholi tarbimist – need viivad rohkem vedelikku organismist välja. Pikkadel sõitudel on soovitatavad regulaarsed puhke- ja söögipausid.