Tänavu on gripitüsistustesse surnud 94 inimest. Nii suure surnute arvuga gripihooaeg oli Terviseameti kommunikatsiooninõuniku Iiris Saluri sõnul Eesti jaoks erakordne. Seda nii surmade, haiglaravi vajanute kui ka intensiivravi vajanute arvu poolest.

Väita, et gripisurmade arv on tõusnud seetõttu, et varem ei pandud gripitüsistustesse surnutele külge vastavat "lipikut", Iiris Saluri sõnul ei saa.

Seni on tema kinnitusel Eesti jaoks gripist rääkides niiöelda indikaator-aasta olnud gripipandeemia aasta 2009/2010 hooajal. Siis võeti tavapärasest enam gripianalüüse, kuid surmade arv jäi pidama 21 juhu juurde. "Sellest edasi on teinud terviseamet järjepidevat teavitustööd elanikkonna teadlikkuse tõstmise nimel," sõnab Saluri ja toonitab, et gripp on ohtlik ja raskete tagajärgedega haigus.