… see aitab vältida südameprobleeme. Uuringud on näidanud, et tagasihoidlik õlle (ja ka muu alkoholi) tarbimine vähendab südameprobleemide tekkimise tõenäosust 40-60% võrra, kirjutab Forbes.

… see aitab diabeeti ennetada. Diabeedikud, kes joovad mõistlikus koguses õlut, vähendavad südame-veresoonkonna tüsistuse teket. Samuti on uuring näidanud, et kerge joomisharjumus aitab vältida teise tüübi diabeedi teket.

… see parandab mõtlemisvõimet. Kas õlu on ajule hea? Uuring näitab, et jah – seda siiski vaid naiste puhul.

… see aitab luumurdudest taastuda ja neid ennetada. Alkoholi tarbimine aitab vigastuste puhul luudel kasvada, selle põhjuseks on ilmselt kõrge silikoonitase. Liigne joomine aga pigem soodustab luude murdmist.

… see parandab vereringet. Nii väidavad Ateena Harokopio ülikooli teadlased, kes viidi läbi katse 17 mittesuitsetava mehe seas, kirjutab Daily Mail. Meestel mõõdeti südameni jõudva vere kogust tund-kaks pärast seda, kui nad olid joonud pisut üle 0,4 liitri õlut. Ilmnes, et vereringlus oli pärast seda parem. Teadlaste soovitusel on tervisele mõeldes parem juua tumedat õlut. Muide, õlle joomine alandab ka kolesteroolitaset.

… see vähendab riski haigestuda artriiti. Teadlased on nimelt leidnud, et naistel, kes jõid nädalas kolm kuni viis õlut, oli 31% väiksem tõenäosus haigestuda reumaatilisse artriiti, kirjutab Health.

...see aitab ennetada neerukivide teket. Teadlased on teinud kindlaks, et neil meestel ja naistel, kes jõid mõõdukalt õlut, oli 41% väiksem risk neerukivide tekkeks, võrreldes nendega, kes ei joonud. Samast uuringust selgus ka, et karastusjookide joomine suurendas neerukivide riski 23% võrra.

… see annab B-vitamiini. Õlu on hea B-vitamiinide allikas. Vitamiinid B6 ja V12 aitavad südame tervist hoida vähendades homotsüsteiini taset, mis võib arteritele liiga teha ja vereklompe tekitada, kirjutab Health Me Up.

… see on hea kiudainete allikas. Õlut valmistatakse odrast, mis sisaldab beetaglükaani (lahustuv kuidaine). See parandab südame tervist ja alandab kolesterooli taset. Ühtlasi aitab see isusid alla suruda, sest reguleerib seda, millised toiduained kõhust lahkuvad ning selle abil saab vältida ülesöömist. Siiski tasuks meeles pidada, et õlut tuleks tarbida mõõdukalt.

… see teeb naha ilusamaks. Õlles on ohtralt vitamiine, mis taastavad nahka ning parandavad pigmentatsiooni, kirjutab Healthy Food Star.

… see aitab unetuse vastu. Õlles sisalduvad laktoflaviin ja nikotiinhape aitavad paremini uinuda.