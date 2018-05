Olenevalt ilmast ja asukohast möödub eestlase suvi suurema või väiksema sääseparve sees. Isegi kui sääsetõrje on efektiivne, leiavad need vastikud tegelased ikka vähemalt ühe millimeetri kehal, millele ei ole peletit pritsitud või ühe nurga, kus ei tossa vängelõhnaline sääseviiruk.

Miks on vahel nii, et sääsehammustus kutsub kratsima ka mitu päeva pärast hammustuse saamist? Kui sääsk sind hammustab, ei manusta ta ainult sinu verd, vaid jätab hammustuse sisse ka oma sülge. See eritis tekitab pea igal inimesel kerge allergilise reaktsiooni. On ka neid, kellel on putukasülje suhtes tugevam allergia.

Teadusleht LiveScience kirjeldab, et keha immuunsüsteem asub putukasüljes leiduvate ainete vastu võitlema ning olenevalt indiviidist võibki juhtuda, et immuunsüsteem sõdib allergiat tekitava aine vastu kuni nädal aega.

Teadlased selgitavad, et paljud putukahammustuste teel levivad viirused niiöelda kasutavadki putukate sülge ära, et siis haakida end inimese immuunrakkude külge, mida sääsesülg ligi meelitab. Kui teadus suudaks leida vahendi sügelust tekitava sülje vastu, oleks ilmselt lahendatud ka väga paljude, kratsimisest kordades tõsisemate hädade levik.