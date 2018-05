Kaks nädalat tagasi otsustas Eesti haigekassa, et ei kompenseeri kallist ravimit, mida vajab haruldast verehaigust põdev 17-aastane tüdruk. TÜ Kliinikumi Lastefond palub kõikide heade inimeste abi, et katta aasta lõpuni lapsele eluks vajaliku ravimi kulud.

Haigekassa juhatuse esimees Rein Laane kommenteerib otsust mitte ravimit kompenseerida järgnevalt: „Jättes kõrvale seadusest tulenevad piirangud, mis ei luba meil erandkorras kompenseerida ravimeid, mida tuleb haiglas manustada, on meil väga oluline olla ka veendunud, et meie ühisest rahakotist ostetav ravim on toimiv ning et me jaksame seda osta. Selle konkreetse ravimi hüvitamiseks tuleb meil pidada täiendavaid läbirääkimisi tootjaga. Praegusel hetkel saame vaid ainsa positiivse asjana tõdeda, et raviarsti kinnitusel on neiu raviks võimalik kaaluda alternatiive, mis juba on haigekassa rahastusel.“

Tartu ülikooli kliinikumi arst-resident dr Liisa Saare toob koos lasteneuroloog dr Rael Laugesaarega välja: „Meedias ilmunud info nagu oleks raviarsti sõnul lapse haiguse puhul olemas samaväärsed alternatiivsed ravimeetodid, ei vasta tõele.“ Nad selgitavad, et hematoloogi poolt haigekassale saadetud taotluses on kirjas, et haiguse raviks kasutatava vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseks on eculizumab-ravile allumatu hemolüüs või tromboos. Vereloome tüvirakkude siirdamisega kaasneb aga markantne tüsistuste ja surma risk. „Alternatiivina seda käsitleda on meelevaldne,“ sõnab dr Saare.