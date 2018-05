Kuigi vahel on väga mõnus üksinda nosida, avastasid Oxfordi teadlased, et teistega koos söömine on inimese vaimsele tervisele hea, samas kui regulaarselt üksinda söömine teeb kurvameelseks. Tundub loogiline!

The Guardian kirjutab, et teadlaste korraldatud uurimistööst selgub, et üksinda sööjad hindasid oma õnnetunnet ja õnnelikkuse taset rahvastiku keskmisest tasemest pea 8 punkti madalamaks. See ei ole ka esimene sellelaadne uuring, ka varasemad teadustööd on kinnitanud, et teistega koos einestavatel inimestel on kõrgem enesehinnang ning, mitte just väga üllatavalt, ka rohkem sõpru.

Teadlased ei oskagi päris täpselt vastata, miks see just nii on, kuid eks ole söömine ju osaliselt väga sotsiaalne tegevus. Sõbra või sõbrannaga laua äärde istumine pole ju kunagi niisama vaikne matsutamine, vaid võimalus oma päevast rääkida ja mured südamelt puistata. Nagu käik terapeudi juurde, aga koos õhtusöögiga.

Bioloogiliselt on ju inimene siiski sotsiaalne olend, kelle jaoks suhtlemine, eriti aga näost-näkku suhtlus, on väga tähtis. Juba sünnist saati, kui meie esimesed elukogemused on vanemate ja vanavanemate õnnelikud naeratused. Inimestele ja teistele imetajatele omane hoolitsus ja interaktiivsus ei ole kõigi jaoks loomariigis tähtsad. Ütleme nii, et kilpkonn õhtul välja sööma ja sõbrannatama ei läheks.