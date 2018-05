Aasta arsti tiitli saanud perearst Karmen Joller tuletab oma Facebooki postituses meelde, et abivajajale kiirabi kutsudes ei tohiks potentsiaalse kannatanu juurest lihtsalt ära minna.

„Kuna noormees ei soovi oma jooksuringi katkestada, et seda ühte lauset inimeselt küsida, aga ta on ju korralik ja vastutustundlik kodanik, siis otsustab ta paluda kiirabil tulla ja kontrollida, sest nii on ta oma vastutuse kellelegi üle andnud ja järelikult on kõik hästi. Kiirabi tulebki. Küsib: „Halloo! Kas teiega on kõik korras?“

Vastus: „Jah, jäin hetkeks tukkuma. Aitäh äratamast.“

Sedasi kirjeldas arst sündmust, kus tervisesportlane jooksurajal pidas vajalikuks helistada hädaabinumbrile, kuid pidas kas liiga ebamugavaks või vaevanõudvaks peatuda ja pingile tukkuma jäänult küsida, kas too vajab abi või mitte. Sellega kulutas kiirabi väärtuslikku aega, mis oleks ehk mõnele teisele inimesele, päriselt kannatanule, väga halvasti lõppeda. Rääkimata maksumaksja kaotatud rahast. Joller lisab, et kui sedasi käituks laps, oleks teine lugu, kuid tema kirjeldatud tervisejooksja on ju täiskasvanu.