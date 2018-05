Peale rasket aastavahetust sõidab mees pohmas peaga trammis. Tramm puupüsti täis, mees hoiab torust kinni ja öögib: "Ööehh.., hõkk, öehh.." ja oksendab endale mantlile.

"Kuulge, kas teil häbi ei ole," hõiskab daam kõrvalt istmelt, "vaadake, kuidas te välja näete!"

"Aga teil on jalad kõverad!" ütleb mees ja oksendab põrandale.

"Kas teil häbi ei ole! Mis te teete!"

"Aga, hõk, teil on jalad kõverad..."

"No kuulge, mis puutuvad siia minu jalad?"

"Aga, hõk, mina saan homme kaineks..."