Palava, higistamaajava ilmaga on janu ja vedelikupuudus kerged tulema. Ehkki vedelikupuuduse vastu on lihtne vahend pudel (mineraal)vett, saad aidata kehal vedelikutaset normis hoida ka järgmisi toiduaineid tarbides, kirjutab veebileht Healthline. Juurde on märgitud ka iga toiduaine veesisaldus.

1. Lehtsalat (vett 96%)

2. Kurk (95%)