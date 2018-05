Kolm meest vaidlevad selle üle, kellel on kõige kiirem auto.

"Minu auto kihutab sellise hooga, et – viuhh!" ütleb esimene.

"Minu oma läheb jälle nii, et – viuhh ja viuhh!" kiitleb teine.

"Mida see teine "viuhh" tähendab?" ei saa teised aru.

"Algul läheb auto, siis – viuhh! – vari järele!"

"Aga minu masin kihutab jällegi nii kiiresti, et – viuhh! viuhh! viuhh!" teatab kolmas.

"Tohoh, mis see kolmas "viuhh" on?"

"Noh, alguses läheb auto – viuhh! –, siis läheb vari järele – viuhh! Aga et auto sõitis nii kiiresti, siis ei saanud vari seda kätte ja tuleb tagasi – viuhh!"