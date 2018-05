Suurbritannia sõltumatu tarbijatestide läbiviija Which? hinnangul on veekindlad päikesekreemid kasutud, kirjutab BBC News. Tarbijaõiguste eest seisev organisatsioon manitseb rannamõnude nautijaid ettevaatusele, väites, et veekindlad päikesekaitsevahendid kaotavad pärast merevees viibimist olulise osa oma kaitsevõimest. Which? testis kahte erinevat veekindlat toodet ning leidis, et päikesekaitsefaktori (SPF) toime langes pärast 40-minutilist merevees viibimist koguni 59 protsenti. Suurbritannia vähiuuringute keskus (Cancer Research UK) toetas antud uurimust, hoiatades, et ükski päikesekaitsevahend ei ole 100-protsendiliselt tõhus.

Päikesekreemide tootjad ühendav liit leidis siiski, et tegemist on valehäirega. Tootjate sõnul võib päikesekreemi nimetada veekindlaks, kui selle päikesekaitsefaktor langeb pärast kahte 20-minutilist vees viibimist maksimaalselt 50 protsenti. Vastavad katsed tuleb läbi viia kraaniveega.

Tarbijauuringu läbiviijad jäid seisukoha juurde, et karmimates oludes – soolase või klooriveega ning voolava vee all läbi viidud katsed on asjakohasemad, vastates enam toote tegelikele kasutustingimustele. Seltsi hinnangul vähenes rahvusvaheliselt tuntud toote päikesefaktor pärast 40-minutilist merevees viibimist 59 protsenti ning populaarse omatoote kaitsevõime 34 protsenti. „Tegelikkuses võib päikesekaitse määr langeda veelgi rohkem - faktorid nagu veepeegeldus, kuumus, valgus, higi, käterätikuga hõõrumine jms vähendavad kaitsevõimet veelgi,” teatas Which?