Ehkki kofeiinile omistatakse mitmeid tervistkahjustavaid omadusi, on see mõistlikes kogustes hoopis kasulik, kirjutab netdoctor.co.uk. Kofeiini leidub igapäevastes toitudes ja jookides, nagu tee, kohv ja šokolaad, kuid seda naturaalset stimulanti kasutatakse ka toimeaine võimendajana näiteks valuvaigistites ja juuksekasvu ergutavates šampoonides.

Paljud inimesed sirutavad käe kohvitassi järele, et ärkvel püsida. Kofeiin on maailmas enim tarbitav erguti. Nootroopikumina blokeerib kofeiin ajus adenosiinsed retseptorid, suurendades erksust ja tähelepanuvõimet ning vähendades väsimustunnet. On ka tõendeid, et kofeiini regulaarne tarbimine kaitseb dementsuse eest, kuid antud asjaolu kinnitamiseks on vaja läbi viia rohkem uuringuid.

2. Kofeiinišampoon vähendab juuste väljalangemist ja hõrenemist

Juuste väljalangemine ei ohusta mitte ainult mehi. See mõjutab ka miljoneid naisi enne ja pärast menopausi. Kofeiini sisaldavate juuksehooldustoodete regulaarne kasutamine on tõhus viis vähendamaks juuste väljalangemist ja hõrenemist. Kofeiin mõjutab juuksenääpsu kahel moel: see stimuleerib vereringet ning blokeerib ensüümid, mida seostatakse juuste väljalangemisega nii meestel kui ka naistel. Kofeiini peab kandma otse peanahale. Kofeiinirikaste jookide tarbimine ei aita.

3. Kofeiin suurendab tugevust, vastupidavist ja visadust

Kofeiin on populaarne tippsportlaste seas. Hiljutine 20 uuringut hõlmav analüüs kinnitas, et kofeiin parandab nii lihastugevust kui ka vastupidavust. Kofeiin aitab sportlastel kauem vastu pidada ning parandab treeningu intensiivsust ja sooritusvõimet kestvusspordialadel nagu rattasõit ja jooksmine.

4. Kofeiin turgutab ainevahetust

Juues tassi kohvi, mis sisaldab 200 mg kofeiini, kiireneb ainevahetus järgneva kolme tunni jooksul 7 protsendi võrra, mistõttu põletad rohkem rasva. Just seetõttu lisatakse kofeiini sageli valuvaigistitele – kiirem ainevahetus suurendab toimeaine, nt ibuprofeeni efektiivsust. Kofeiini lisatakse samal põhjusel ka kaalu langetamist soosivatesse toidulisanditesse. Mõningate uurimuste kohaselt põletab kofeiini regulaarne tarbimine 79-150 kcali päevas.

5. Kofeiin on antioksüdant

Kofeiin mõjutab tee ja kohvi tervistavaid omadusi, võimendades joogis sisalduvate polüfenoolide antioksüdatiivset mõju. Uuringutulemused näitavad, et kofeiin vähendab ka teatud tüüpi nahavähi riski ja rinnavähi teket ning kaitseb täiskasvanute 2. tüüpi diabeedi vastu.