Eelmisel kevadel kirjutas Õhtuleht noorest neiust, kes kakas kättemaksuks tööandja poes purki ja jättis selle laoruumi vedelema. Seega pole kummalised kakamishuvid ühekordsed juhtumid. Õhtuleht küsis nõu psühhiaater doktor Imre Rammulilt, mis inimesi küll sellisteks tegudeks sunnib.

"Antud juhul võib kasutada ütlust: üks kord on juhus, kaks korda suur juhus ja kolm korda reegel. Olukorra korduvus viitab tõenäosusele, et tegemist on mingisuguse seksuaalmaigulise perversiteediga. Asjaolu, et isik otsib teojärgselt silmsidet, näitab samuti, et tegemist ei ole lihtsalt päevase roojapidamatusega,“ tõdes doktor Rammul.

„Roojamise ja urineerimisega seoses on vast kõigile teada "kuldne vihm" ja muud kaka-pissi mängud. Need avalduvad küll tavapäraselt sadomasohhistliku seksuaalkäitumise juures, kus on ühe komponendina oluline ka alanduse tekitamine või saamine.“

Rammuli sõnul võib tegu olla „hälbelise seksuaalkäitumise tavapärase kinnistusmehhanismiga, mida nimetatakse imprintinguks. Imprintingu puhul seostub ühekordne ere seksuaalelamus mõne esmaselt mitteseksuaalse objekti või situatsiooniga ning võib mõningatel juhtudel inimesel fikseeruda“.

Mida see tähendab? „Tõenäoliselt on antud isiku elus selline situatsioon aset leidnud, kus ta ongi suhteliselt avalikus kohas püksi põrutanud ja selle foonil on tekkinud sugev seksuaalne erutus või väljund orgasmina,“ pakkus doktor Rammul.

„Lahates muid psühholoogilisi tagamaid, siis psühhoanalüüsi rajaja Sigmund Freud kirjeldab oraalset, anaalset ja fallilist faasi inimese arengus, kus laps ühe etapina tunneb seksuaalset naudingut roojamise protsessist ja selle kontrollimisest (või mitte kontrollimisest). Antud hälbe bioloogilist põhjendust võib otsida näiteks anaalseksi praktiseerimisest, mis on seletatav sellega, et pärakuava piirkonnas on palju erogeenseid retseptoreid,“ selgitas doktor Rammul.

Psühhiaater ei julge hinnata, kui palju selliseid nihkeid inimestel ette tuleb. „Kui keegi proovikski statistikat teha, siis inimesed valetavad ka anonüümsetes küsitlustes,“ sõnas Rammul. „Üldiselt on see suur asjaolude kokkulangemine, kui inimene kusagil püksi laseb ning tal tekib sellest tohutu seksuaalerutus, mis kinnistub tugeva seksuaalstiimulina. Sellise kokkulangevuse tõenäosus on üsna tagasihoidlik,“ leidis Rammul. "Üldiselt esineb avalikus ruumis tunduvalt enam muid seksuaalhälbe vorme, näiteks liputajad ja piilujad."

„Antud tunge on inimesel soovi korral siiski võimalik kontrollida. Lisaks enesekontrollile on abi vastava ala spetsialistist, kes saab määrata medikamendid, mis selliseid vajadusi pärsivad ning rakendada asjakohast psühhoteraapiat,“ lisas Rammul.