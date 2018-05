Tehnoloogia on paariliseotsijad sellest vaevast päästnud. Nutitelefon võimaldab miljoneid potentsiaalseid partnereid lihtsalt taskus kaasas kanda. Uueks võimaluseks ei pea ootama järgmist nädalavahetust – see on kõigest näpuliigutuse või tekstisõnumi kaugusel.

Tinder on muutnud kogu kohtingukultuuri. Vastavalt Norra teaduse ja tehnoloogiaülikooli hiljutisele uuringule tunnevad rakenduse kasutajad enim puudust lühiajalistest seksuaalsuhetest ja üheöösuhetest. Muutunud on ka hoiakud – partneri leidmine internetist ei ole enam häbiasi.

Partneri otsimine internetist mõjutab ka meie nägemust iseendast. 2017. aastal läbi viidud uuringus küsitleti 1300 peamiselt ülikooliealist noort nende Tinderi kasutusharjumuste, kehaga rahulolu ja enesehinnangu osas. Uuringutulemused kinnitasid, et Tinderit kasutavatel meestel ja naistel on madalam enesehinnang kui neil, kes rakendust ei kasuta. Üldiselt ilmutasid Tinderi kasutajad oma keha ja välimusega väiksemat rahulolu kui selle mittekasutajad.

Uuringu autor Jessica Strübel selgitab, et tingituna rakenduse toimemehhanismidest võivad Tinderi kasutajad mõne aja pärast hakata end tundma tühiste ja ebaisikulistena. "Neil areneb kõrgem kriitikameel ja teadlikkus oma välimuse ja keha osas ning arusaam, et nurga taga on alati ootamas midagi paremat. See tekitab küsitavusi oma väärtuses," lisas Strübel.