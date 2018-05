Suitsetamine on pahe, millest saame aru kõik. Ometigi pole sellest pahest lihtne vabaneda. Miks ja kuidas suitsetamisest lõplikult loobuda? Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on tubakatarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ning selle tarvitamist peetakse maailma suurimaks surmade põhjuseks. Nagu seisab tubakainfo koduleheküljel, on tubaka tarvitamisest hoidumisel 40% sellest tekkivatest haigustest ennetatavad. Paljud juba mõistavad tubakakeemia kahjulikkust. Seda tõestab viimane konjunktuuriinstituudi uuring, mis tõdeb, et suitsetajate arv Eestis on viimase 20 aastaga oluliselt vähenenud.

Miks on suitsetamise küüsist niivõrd raske vabaneda? Võti on nikotiin. Ja kuigi tubaka suitsetamisel on ohtlikum põlemisel kopsudesse paiskuv keemia, sealhulgas tõrv, tekitab nikotiin hea meeleolu ja eufooriasarnase tunde. Suitsetaja organism on sellega harjunud ja kui ühel hetkel ta seda enam ei saa, hakkab inimest painama motivatsioonipuudus, väsimus, söögiisu, peavalu ja palju muud, mis pahatihti just suitsuhimuga tipneb. Tugeva sõltuvuse korral on abiks eelkõige just nikotiinasendusravi. Toome teieni peamised, apteekidest leitavad abivahendid selleks, et päästa suitsetajat tubaka küüsist.

Nikotiiniplaastrid Apteekides on saadaval eri tootjate pakutavaid erineva nikotiinisisaldusega plaastreid ning sõltuvalt inimese suitsetamisharjumustest, on võimalik valida kas 16- või 24- tunni plaastrite vahel. Alustada tuleb tugevaimast annusest ning kasutada järjestikku 6-8 nädalat, misjärel paari nädala kaupa jätkata järjest nõrgamate nikotiini annustega. Nikotiini sisaldusega närimiskummid Suitsetamist saab asendada ka nikotiini sisaldava närimiskummi närimisega. Närimiskummi tuleb närida vaid mõned korrad ja peita seejärel põse sisekülje ja igemete vahele seepärast, et liiga palju närides satub närimiskummist vabanevat nikotiini inimese organismi liiga palju. Närimiskummi närimisel tekkiv suur hulk sülge tuleb kindlasti välja sülitada ning vältida selle alla neelamist, kuna süljes sisalduv nikotiin võib põhjustada mao limaskesta ärritust. Plaastritega sarnaselt tasub alustada tugevama nikotiiniannusega närimiskummide kasutamisega ja lõpetada nõrgematega. Nikotiinisisaldavate nätsude kasutamise järgselt soovitatakse jätkata tavalise närimiskummi kasutamisega seni, kuni kaob ka närimiskummi sõltuvus. Losengid Vältimatu suitsusoovi leevendamiseks saab imeda ka losengeid ehk imemistablette. Päevane losengide arv peaks jääma kusagil 8-12 vahele ning kindlasti ei tohi kasutada üle 15 losengi ööpäevas. Imemistabletti ei tohi närida ega ka tervelt alla neelata. Nikotiinisõltuvusest lõplikult vabanemiseks tuleb vähendada järk-järgult ööpäevast tablettide arvu. Suuõõnesprei Suuõõnesprei on üks uuemaid ja moodsamaid suitsetamisest loobumise vahendeid, mis leevendab ärajätunähte, sealhulgas suitsetamistungi teket. Nikotiini sisaldavat suuõõnespreid pihustatakse suhu suitsetamistungi tekkimise järel. Suitsetamisest loobumiseks ja nikotiinivajaduse vähendamiseks tuleb aja jooksul vähendada ka pihustamiskordade arvu. Elektrooniline sigaret Kuigi Eestis pole see tavaline praktika, müüakse näiteks UK ja USA apteekides ka e-sigarette. Mitmete uuringute järgi on e-sigaret tubakasuitsust 95% vähem kahjulikum ning kuna paljud negatiivsed järelmõjud suitsetamisest loobumisel on seotud järsu nikotiini saamata jäämisega, siis enamus ärajätunähtude sümptomeid e-sigareti peale üle minnes ei esine. E-sigaretti tuleks kasutada sarnaselt tubakasuitsuga ajal, mil tekib kange suitsetamise isu. E-sigareti müüja Nicorexi sõnul on tuhanded inimesed Eestis ja miljonid üle maailma suutnud tõendatud kahjulikust tubakasuitsust ja nikotiinisõltuvusest loobuda just e-sigareti abil. Selleks, et suitsetamisest lõplikult loobuda, tasub ajapikku vähendada ka e-sigarettides sisalduvat nikotiini kogust. E-sigarettide Kaupmeeste Liidu ja Nicorex Baltic OÜ juhatuse liige Toomas Viilo hoiatab võimalike tervisele ohtu osutavate isesegatud e-vedelike kasutamise eest ning palub osta seadmeid ja valmisvedelikke vaid kauplustest. Kaupluste valmisvedelikele on tehtud rahvusvahelised, ohutust kinnitavad laboritestid, mida nõuab Terviseamet.